Vende pesce in spiaggia senza autorizzazioni: multato per quasi settemila euro

Un 53enne di Pozzuoli è stato fermato e denunciato a Formia dalla locale capitaneria di Porto. L'uomo vendeva in un carretto triglie, alici, calamari, seppie, vongole e telline. In totale 35 chili di pesce stipati in cassette di polistirolo che l'uomo trasportava tra gli ombrelloni.

Come riportato da CronacaFlegrea, la vendita avveniva senza autorizzazioni: il mezzo non era igienicamente idoneo e non c'era tracciabilità del prodotto. Per questo l'uomo ha ricevuto due sanzioni, una di 5164 euro, l'altra di 1500 euro. Il pescato è stato sequestrato.