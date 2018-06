Pesce spada sequestrato ad Ischia

Era pronto per finire sulle nostre tavole anche se veniva trasportato in maniera illegale. La guardia costiera di Ischia ha sequestrato esemplari di pesce spada sbarcati sull'isola la notte scorsa. Il pesce era tenuto a bordo di un peschereccio e poi trasportato a bordo di un mezzo non idoneo. In queste condizioni di trasporto il pesce non potrà essere venduto. Per questo motivo è stato sottoposto a sequestro.

Un altro peschereccio è stato, invece, multato per detenzione di attrezzi non consentiti a bordo, in violazione della normativa nazionale in materia. L’attrezzo, una rete lunga circa 1000 metri, è stato sequestrato e sbarcato dal motopesca in porto. Infine altri due pescherecci sono stati sanzionato per aver ospitato a bordo personale non abilitato alla pesca professionale. Le multe inflitte ammontano ad un totale di 8700 euro.