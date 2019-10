Nas in un ristorante di Sant'Anastasia: sequestrati 20 chili di alimenti

I carabinieri del nucleo Nas di Napoli hanno eseguito un'ispezione igienico-sanitaria in un ristorante di Sant'Anastasia e in seguito hanno disposto la chiusura di un locale adibito a deposito, che è risultato privo dei titoli autorizzativi e dei requisiti igienici previsti dalla legge. I Nas hanno sequestrato anche 20 chili di prodotti alimentari, soprattutto pesce (salmone e tonno) e panini congelati - che non avevano le informazioni utili a garantirne la tracciabilità alimentare.

La notizia è riportata dal Fatto Vesuviano.