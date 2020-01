Controlli della Polizia Municipale: sequestrati 30 kg di pesce e 180 kg di frutta e verdura

Nella giornata di martedì, durante i controlli di Polizia Urbana sul territorio per la prevenzione e la repressione della vendita di alimenti senza autorizzazione, in via Martucci nel quartiere Barra, personale dell’Unità Operativa Barra / San Giovanni / Ponticelli della Polizia Municipale di Napoli, guidata dal comandante di reparto Enrico Fiorillo, hanno operato, con il supporto di ASIA, un maxi sequestro di pesce, frutta e verdura.

In totale sono stati sequestrati 30 kg di pesce e 180 kg di frutta e verdura, venduti abusivamente. Elevati verbali per circa 11mila euro.