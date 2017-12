'Natale sicuro', sequestrati 300 chili di pesce fresco a Ercolano

Oltre tre quintali di pesce fresco e surgelato sequestrati a Ercolano nel corso delle operazioni per la sicurezza alimentare in vista delle festività di fine anno. Le attività sono state condotte da Polizia Municipale di Ercolano, Capitaneria di Porto di Torre del Greco ed ispettori sanitari dell’Asl Napoli 3. Il sequestro riguarda supermercati, pescherie e genepesche: in totale 300 chili di prodotti ittici che sono ritenuti potenzialmente nocivi per la salute.

Sono i frutti dell'operazione 'Natale sicuro'. I controlli hanno interessato anche attività commerciali che propongono la vendita di prodotti elettrici natalizi. In questo caso, gli agenti hanno sequestrato in totale 600 articoli non conformi alle norme europee di sicurezza, privi di istruzioni in lingua italiana e senza l’indicazione dell’importatore.