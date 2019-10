Sequestrati 75 chilogrammi di prodotti ittici nell'area del mercato: multa da 3mila per un macellaio

I carabinieri della compagnia di Torre del Greco e del nucleo antisofisticazioni e sanità di Napoli hanno effettuato una serie di controlli alle attività commerciali nell’area del mercato di Portici.

Multa da 3.000 euro ad un macellaio per violazioni igienico-sanitarie e carenze documentali riscontrate nella sua attività. In una pescheria invece i carabinieri hanno comminato al titolare una sanzione di 4.500 per carenze anche qui igienico–sanitarie oltre che per la mancata tracciabilità di alcuni alimenti. Sono stati inoltre sequestrati 75 chili di prodotti ittici.