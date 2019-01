Distrutti 50 kg di pesce venduti in strada abusivamente

ll reparto di Tutela Ambientale ha eseguito oggi controlli della vendita dei prodotti ittici in zona flegrea e al viale Campi Flegrei identificando un venditore ambulante di pesce che, utilizzando un Apecar sprovvisto dei requisiti tecnico-sanitari, poneva in vendita prodotti ittici occupando e imbrattando il suolo pubblico stradale.

Venivano, pertanto, sottoposti a sequestro finalizzato alla confisca per la distruzione sia la merce che le attrezzature utilizzate per svolgere la vendita abusiva. I prodotti ittici, circa 50 kilogrammi, sequestrati anche se a prima vista potevano sembrare un prodotto fresco e in buono stato di conservazione, a seguito di ispezione risultavano invece chiaramente datati e non adatti al consumo. La sanzione amministrativa comminata consiste in una multa di cinquemila euro, per la vendita senza autorizzazione e requisiti ai sensi della Legge Regionale sul Commercio n. 1 del 2014.