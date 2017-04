Frutti di mare pericolosi, maxi sequestro a Monterusciello

In un deposito allestito clandestinamente a Monterusciello il Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Napoli ha scoperto e sequestrato una tonnellata di frutti di mare "non idonei al consumo umano". Denunciati i responsabili

Il materiale, dal valore di circa 20mila euro, era destinato alla vendita sul mercato nero, in negozi compiacenti. Si trattava di telline, ostriche, noci bianche, fasolari, cannolicchi, vongole, e 10 kg di datteri di mare di cui la pesca è vietata.

Erano in acqua non monitorata, quindi potenzialmente rischiosi per la salute.