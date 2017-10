Arenaccia, sequestrata pelletteria clandestina: imitava i marchi famosi

I finanzieri del Comando Provinciale di Napoli hanno sequestrato un opificio clandestino nella zona Arenaccia di Napoli, attrezzato con macchinari per la produzione e l'assemblaggio di articoli in pelle. La ditta era completamente sconosciuta al fisco, e vi lavoravano sei persone, ciascuna con una specifica mansione, addette alle macchine da taglio, presse, cucitrici e spillatrici.

La Guardia di Finanza rinveniva un ingente quantitativo di stoffe e pellami riportanti loghi di marchi famosi, borse già pronte per il commercio illecito. I sei responsabili sono stati denunciati; i prodotti e l'intero locale, con materiale e macchinari, sequestrati.