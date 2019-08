Torre del Greco, blitz dei Nas nella nota pasticceria: sequestrati 10 chili di dolci

I Carabinieri del Nas di Napoli sono intervenuti in una nota pasticceria di Torre del Greco. Qui, dopo un'ispezione igienico sanitaria, i militari hanno sequestrato dieci chili di prodotti, tra i quali biscotti, pasticceria mignon, torte e semifreddi. I prodotti non avevano le indicazioni necessarie per garantire la tracciabilità. E' scattata parallelamente anche una diffida al titolare, a seguito delle carenze igienico sanitarie riscontrate dai Nas.