Somma Vesuviana, Nas nella nota pasticceria: 180 chili di dolci sequestrati

I carabinieri Nas di Napoli hanno effettuato un'ispezione igienico sanitaria in un bar-rosticceria-pasticceria di Somma Vesuviana. Al termine dell'ispezione, i militari hanno sequestrato 180 chili di prodotti dolciari pronti per la vendita: risulterebbero infatti violate le norme in materia di tracciabilità. Ai titolari è stata inoltre consegnata una diffida per l'adeguamento di alcune strutture e per la risoluzione di non conformità igienico sanitarie. La notizia è riportata dal Fatto Vesuviano.