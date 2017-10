Blitz dei Nas in pasticceria: sequestrati 40 kg di prodotti alimentari

Erano senza alcuna documentazione utile a provarne la regolare tracciabilità: per questa ragione 40 chilogrammi di alimenti sono stati sequestrati in una nota pasticceria del centro di Giugliano, in Corso Campano.

Il blitz, una verifica igienico-sanitaria di routine operata dai carabinieri del Nas, ha portato alla cautela amministrativa di diversi prodotti, tra cui carni, vegetali, crema pasticciera di produzione artigianale, torte e bignè.