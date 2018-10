Maxi sequestro di pancetta e sugna: la scoperta a Frattaminore

I carabinieri del Nas di Napoli sono entrati in azione a Frattaminore, dove hanno eseguito diversi controlli in fatto di sicurezza alimentare e sanitaria a tutela della salute pubblica.

In particolare, i militari sono intervenuti in una macelleria, dove hanno sequestrato 230 kg di alimenti.

Si trattava, nel dettaglio, di zuppa forte, sugna, pancette arrotolate e pancetta tesa, il tutto esposto per la vendita ma privo di qualsiasi indicazione su procedure di produzione o tracciabilità degli ingredienti.

È stata notificata anche una diffida per eliminare irregolarità di documentazione e autorizzazioni. In caso questo non venga eseguito i militari procederanno alla chiusura dell'attività.