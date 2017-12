Sequestrati tre opifici tra Poggiomarino e Terzigno

Due giorni di serrata attività di controlli da parte della polizia hanno portato al sequestro di tre opifici nelle città di Terzigno e Poggiomarino. Ad eseguirli sono stati gli agenti dei commissariati di Torre del Greco e San Giuseppe Vesuviano che hanno passato al setaccio tutta l'area del distretto tessile ai piedi del Vesuvio. Il risultato sono state contravvenzioni per un totale di 110mila euro e il sequestro delle tre fabbriche sprovviste della regolare documentazione che viene rilasciata dal comune.

Fino a quando non regolarizzeranno la loro posizione non potranno svolgere attività all'interno dei locali sottoposti a sequestro. All'interno delle fabbriche controllate venivano utilizzati anche lavoratori cinesi sprovvisti di permesso di soggiorno ed in totale sono state 13 le persone straniere identificate e quattro risultate già destinatarie di provvedimenti e segnalate all'autorità giudiziaria per le operazioni di rimpatrio.