Vestiti e maschere di Carnevale, sequestro record a Nola

I finanzieri del comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli hanno sottoposto a sequestro circa 190mila prodotti di Carnevale, recanti il marchio C.E. contraffatto e privi della prevista certificazione di conformità, da ritenersi pericolosi per la successiva commercializzazione. In particolare, i militari della compagnia di Nola hanno individuato due esercizi commerciali a Nola ove era esposta per la vendita la merce in questione. L’intervento dei finanzieri ha permesso di sottoporre a sequestro 189.630 articoli contraffatti consistenti prevalentemente in vestiti di Carnevale ed accessori vari.

L’intenzione dei responsabili era immettere nel circuito commerciale, in questo specifico periodo di Carnevale, prodotti dal prezzo accattivante, ma non conformi ai previsti standard di sicurezza richiesti dalla normativa comunitaria. I rispettivi titolari sono stati segnalati alla Camera di Commercio per la violazione delle disposizioni concernenti il codice del consumo mentre uno di essi è stato denunciato anche all’Autorità giudiziaria per contraffazione.