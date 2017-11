Blitz nella nota pasticceria: sequestrati 40 kg tra cornetti e sfogliate

Ingente sequestro ad opera del Nas di Napoli in un laboratorio di pasticceria, a Torre del Greco. I militari del Nucle Anti Sofisticazione sono intervenuti portando via circa 40 kg di prodotti.

Si tratta di cornetti, sfogliate, pasticceria mignon e pan di spagna, tutto rinvenuto senza indicazioni utili a garantire la tracciabilità degli ingredieti. L'esercizio commerciale non è stato chiuso – e non ne è stato diffuso il nome – perché gli accertamenti sono ancora in corso.