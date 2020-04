Polizia Municipale, sequestrati a Napoli 10 motoveicoli modificati per trasporto alimentari

Questa mattina personale della Polizia Municipale di Napoli, Unità Operativa Fuorigrotta, durante i controlli finalizzati al rispetto delle normative ministeriali e locali per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 hanno proceduto al controllo di numerosi veicoli che transitavano sul territorio flegreo.

Nell’ambito degli accertamenti, gli agenti hanno posto a sequestro 10 motoveicoli artatamente modificati per il trasporto di generi alimentari, alcuni di questi strutturati in particolare per la consegna a domicilio di cartoni per le pizze.

Il sequestro dei mezzi è scattato poiché gli stessi erano sforniti di copertura assicurativa oltre che delle targhe identificative.

I soggetti fermati, che non hanno potuto dimostrare alcuna autorizzazione per le attività di consegna a domicilio, sono stati inoltre verbalizzati e segnalati all’ASL per l’isolamento fiduciario.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Durante i controlli gli operatori hanno dovuto riscontrare, inoltre, le pessime condizioni igienico sanitarie dei cassonetti porta alimenti, per cui sono in corso ulteriori accertamenti per le verifiche alle attività commerciali per i quali i soggetti verbalizzati collaborano