Mitraglietta e bomba a casa: arrestato uomo del clan Mallardo

Sarebbe potuto partire da solo per un raid bellico. Invece aveva tutto in un'abitazione, mettendo a rischio anche familiari e vicini. I carabinieri della stazione di Qualiano hanno arrestato un 30enne ritenuto contiguo al clan Mallardo di Giugliano. I militari hanno stretto le manette ai polsi all'uomo con l'accusa di detenzione di armi, munizioni da guerra ed esplosivi. L'uomo era già ai domiciliari per rapina. I carabinieri hanno scoperto l'arsenale a seguito di una perquisizione. In un primo momento hanno trovato alcune cartucce di vario calibro.

Hanno poi esteso la perquisizione ad un altro appartamento risultato in uso al 30enne e lì hanno trovato varie armi: una mitragliatrice Skorpion calibro 7.65 con 18 cartucce nel caricatore, un fucile a pompa calibro 12 senza matricola con 14 cartucce ed altre 21 cartucce di vario calibro. Insieme alle armi c'era anche una bomba artigianale ricavata dall'unione di tre ordigni. Per riuscire a sequestrarla, data la pericolosità, è stato necessario l'intervento degli artificieri.