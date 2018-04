Napoli, sequestrate 1500 confezioni di medicinali e 152 kg di cibo

Nell’ambito delle attività di controllo del territorio per la giornata di Pasquetta, personale dell'unità operativa Polizia Investigativa Centrale della Polizia Municipale di Napoli ha effettuato una azione di contrasto all’ambulantato abusivo, che viene svolto nei giorni festivi in mercatini improvvisati, tra Corso Lucci, Via Pica e zone limitrofe.

Dalle attività sono scaturiti numerosi sequestri di blister di medicinali (con scritte in cirillico) e cibo privo di etichette di provenienza, non confezionato ed in pessimo stato igienico.

Il cibo per un totale di circa 152 kg è stato distrutto mentre la donna, di 55 anni, che deteneva il cibo per la vendita, è stata denunciata.

I medicinali, circa 1.500 confezioni abbandonati sulla pubblica via alla vista degli agenti, sono stati sequestrati e messi a disposizione della autorità giudiziaria.