Maxi sequestro di merce a Napoli Est: requisite anche le "mazze delle baby gang"

Un maxi sequestro di merce, ad opera della polizia municipale, è stato portato a termine in un centro commerciale della zona orientale di Napoli.

Sono 1500 gli oggetti requisiti, tra cui giocattoli, scherzi di Carnevale ed alcune mazze da baseball.

In particolare queste, prive dell'obbligatorio marchio "CE", sono di recente salite agli onori delle cronache come “arma” prediletta delle baby gang. Venivano vendute in un vicino negozio di via Gianturco.

Tutti i prodotti sequestrati sono risultati privi di indicazioni in lingua italiana, delle informazioni di fabbrica, e del marchio CE come prescritto dal Codice del Consumo. Quindi da considerarsi potenzialmente pericolosi.