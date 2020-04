Guardia di Finanza, maxi sequestro di gel igienizzante e mascherine tra Napoli e provincia

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato nei confronti di un’impresa di Brusciano oltre 5700 confezioni di gel igienizzante per mani, da 500 ml cadauno, e più di 1000 mascherine prodotte senza autorizzazione ministeriale.

L’operazione si inserisce nell’ambito della costante attività di controllo economico del territorio finalizzata a contrastare, soprattutto in questo periodo di emergenza sanitaria, pratiche commerciali disoneste, truffe e frodi a danno dei consumatori. In particolare, le Fiamme Gialle del 1° Nucleo Operativo Metropolitano Napoli hanno individuato una fabbrica che produceva, senza autorizzazioni, liquido igienizzante per le mani con etichette che presentavano il prodotto - con scritte e simboli ingannevoli - come disinfettante in grado di eliminare fino al 99,9% di batteri, funghi e virus.

L’obiettivo è stato selezionato, anche sulla scorta delle numerose segnalazioni pervenute al numero di pubblica utilità “117” e a seguito di specifiche analisi di rischio condotte attraverso piattaforme di e-commerce. Le attività si sono poi estese presso un punto vendita di Napoli dove è stato sequestrato il restante prodotto igienizzante, appena consegnato dalla ditta produttrice. I rappresentanti delle due società sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per il reato di “vendita di prodotti industriali con segni mendaci” e rischiano fino a 2 anni di reclusione e la multa fino a 20.000 euro.

Gli stessi finanzieri, inoltre, hanno sottoposto a sequestro 1000 mascherine - prodotte da due imprese, di abbigliamento e antinfortunistica, attive nei quartieri Chiaia ed Arenella di Napoli - che sono state rivendute, in assenza dell’autorizzazione dell’Istituto Superiore di Sanità, a farmacie delle province di Napoli e Foggia.

I sequestri nel vesuviano

La Compagnia della Guardia di Finanza di Torre Annunziata ha sequestrato più di 5.300 flaconi di gel igienizzante e oltre 1.500 blister di salviettine per mani con simboli ingannevoli e tali da indurre in errore il consumatore in merito alle loro proprietà sanitarie.

In particolare, le Fiamme Gialle hanno individuato tra Boscoreale e Santa Maria la Carità una rete di produzione e vendita di detergenti che pubblicizzava le funzioni disinfettanti dei prodotti, pur non avendo ricevuto alcuna autorizzazione dal Ministero della Salute che ne attestasse l’efficacia.

Le etichette dei flaconi di gel e delle salviettine igienizzanti riportavano, infatti, diciture ingannevoli relativamente alle loro proprietà biocide: tra i pittogrammi anche l’icona sbarrata della molecola del coronavirus e un simbolo riconducibile alla tipica croce rossa indicante il “presidio medico chirurgico” e prive delle autorizzazioni del Ministero della Salute.

I responsabili sono stati denunciati per frode in commercio e rischiano fino a 2 anni di reclusione o la multa fino a 2.000 euro.