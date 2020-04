Maxi-sequestro di mascherine destinate alla Campania: denunciato un napoletano

Solo una piccola quota delle 90mila mascherine importate dalla Cina erano destinate davvero ai volontari e agli enti sanitari. Il resto, probabilmente, sarebbe finito nel mercato nero della Campania a prezzi gonfiati. E’ il sospetto - secondo quanto si legge su AnconaToday - degli investigatori del Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Ancona che, grazie alla loro indagine preventiva, hanno permesso ai colleghi di Bologna di intercettare e requisire all’Interporto il carico di mascherine importato da una ditta di Falconara attiva nel settore dell’antinfortunistica.

Dal raffronto tra le bolle preparate dalla società falconarese con gli ordini dei richiedenti, è emerso che solo 20mila mascherine erano state davvero prenotate: le chirurgiche, acquistate a circa 40-50 centesimi, sono state consegnate regolarmente, in donazione, a un’associazione della Protezione civile di Umbertide (Perugia), le Ffp3 (comprate a 2 euro circa e rivendute a 6-8 euro al pezzo) agli ospedali di Napoli e Caserta. Ma dalla documentazione ne figuravano molte di più, circa 70mila tra Ffp3 (21mila) e chirurgiche (49mila): questa quota irregolare di mascherine è stata requisita dai finanzieri e verrà consegnata alla Protezione civile per lo smistamento a vari presidi sanitari.

A finire nei guai, un 43enne di Torre Annunziata, residente ad Umbertide, titolare dell’impresa di Falconara: è stato denunciato per falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico. Gli investigatori ora vogliono far luce sui rapporti tra l’indagato e il padre, un 68enne titolare di un’altra società che si occupa dell’intermediazione tra la ditta del figlio e i destinatari degli ordini. Si sospetta, infatti, che grazie a questi passaggi tra le due società i prezzi delle mascherine lievitassero per essere immesse nel mercato nero a 3,50-4 euro al pezzo, per quanto riguarda le chirurgiche, e fino a 25-30 euro per le Ffp3.

