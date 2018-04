Sequestro record a Poggioreale: 80 milioni di hashish in sacchi di iuta

Un quantitativo di droga mai sequestrato prima nel Napoletano. La Guardia di finanza ha messo le mani su un carico di hashish marocchino proveniente dalla Spagna per un valore di mercato di circa 80 milioni di euro. La sostanza stupefacente è stata rinvenuta in camion parcheggiati in un'area vicina al cimitero di Poggioreale ed era nascosta in sacchi di iuta plastificati e multistrato, così da non essere intercettati dalle unità cinofile.

Il quantitativo enorme induce gli investigatori a ritenere che il carico non fosse appannaggio di un un solo clan. Inoltre, è probabile che parte della droga giunta a Napoli fosse destinata al mercato locale, mentre il restante fosse da distribuire ad altre destinazioni. Napoli, quindi, si confermerebbe ancora una volta come snodo cruciale dello spaccio di droga internazionale.

In manette il titolare dell'area in cui erano parcheggiati i camion, mentre proseguono le indagini della Dda di Napoli per individuare i clan cui era diretto il prezioso carico.