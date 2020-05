La finanza scopre la centrale del falso: capi taroccati venduti come grandi marche

Un magazzino enorme con migliaia di capi di abbigliamento uguali a quelli delle grandi marche ma taroccati. La Guardia di finanza ha smantellato un'associazione a delinquere composta da dieci persone. Acquistavano la merce anche dall'estero, principalmente in Turchia e Cina, per poi rivenderla su piattaforme on line o in punti vendita sparsi in giro per l'Italia.

Il blitz delle fiamme gialle ha permesso di sequestrare i vestiti e di assicurare alla giustizia la banda. Quattro componenti sono destinatari di arresti domiciliari, due di divieto di dimora nella Regione Campania e quattro di obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.