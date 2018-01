Piazza Garibaldi, sequestrati giocattoli pericolosi

Sequestrati circa 1000 giocattoli di fabbricazione cinese perché non conformi alla normativa vigente in un negozio della zona di piazza Garibaldi. A condurre le operazioni di sequestro, il reparto Tutela Emergenze Sociali della polizia locale che ha effettuato controlli proprio per evitare che merce senza requisiti sanitari o di sicurezza, previsti dalla normativa nazionale quali le omologazioni CE e i dovuti adeguamenti nel caso di dispositivi elettrici e elettronici, fosse messa in commercio, ai danni dei più piccoli, destinatari di strenne per Natale e la Befana.

Tra i giocattoli sequestrati ci sono 260 mitra giocattolo, 460 portachiavi, 120 pupazzi, 100 pupazzi di neve e circa 200 pistole giocattolo, tutti privi di requisiti di sicurezza e potenzialmente fabbricati con materiali nocivi per la salute.

Oltre al sequestro di tutta la merce ritenuta pericolosa, il negoziante va incontro ad una sanzione che va dai 1500 ai 9000 euro.