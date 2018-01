Befana pericolosa, sequestro di giocattoli da parte della Guardia di Finanza

La guardia di finanza ha portato a termine un sequestro di 260mila articoli, destinati prevalentemente ai più piccoli, che non riportavano il marchio “CE” che garantisce il rispetto degli standard di sicurezza. Si tratta di giocattoli, dolciumi ed altri articoli.

La confisca, ad opera del comando provinciale di Napoli, è avvenuta tra il 5 ed il 6 gennaio in occasione dell'Epifania.

Nel dettaglio, in un primo intervento sono stati portati via dai finanzieri circa 200mila giocattoli: auto radiocomandate, bambole, personaggi Walt Disney, lavagnette, telefonini e strumenti musicali. Alcuni di questi erano stati già oggetto di un decreto di ritiro dal mercato disposto dal Ministero della Salute: contenevano pericolose materie plastiche ed elementi chimici in quantitativi superiori a quelli previsti dalla legge.

Un secondo sequestro, attuato dal I gruppo Napoli, ha visto confiscare oltre 60mila tra giocattoli, dolciumi ed articoli non sicuri. Controllato anche il regolare rilascio di scontrini e ricevute fiscali, con oltre il 70% delle compravendite risultato irregolare.

Denunciate tre persone, mentre altre sette sono state segnalate alla locale Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura.