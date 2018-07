Autoarticolato sospetto: i finanzieri sequestrano 28mila litri di gasolio

I militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli hanno sottoposto a sequestro oltre 28.000 litri di carburante per il quale non è stato possibile dimostrare la provenienza. In particolare, i finanzieri del I gruppo Napoli, sottoponevano a controllo un autoarticolato con targa polacca, che trasportava numerosi contenitori in plastica (cosiddetto “bulk”). L’ispezione del liquido trasportato e l’esame dei documenti esibiti consentiva agli operanti di qualificare il prodotto come gasolio (circa 28.050 litri) ed accertare che non era accompagnato da alcuna valida documentazione obbligatoria utile ad individuarne tipologia, provenienza e destinazione finale.

Al termine del servizio, venivano posti sotto sequestro: l’autoarticolato, i bulk ed il gasolio, mentre i due responsabili, entrambi cittadini polacchi di 42 e 40 anni, venivano denunciati alla competente Autorità Giudiziaria per il reato di sottrazione all’accertamento/pagamento dell’accisa sugli oli minerali, nonché per irregolarità sulla circolazione con l’aggravante della transnazionalità.