Botti illegali nascosti in un negozio di frutta: maxi sequestro dei Carabinieri

Erano nascosti in un negozio di frutta, pronti per essere immessi illegalmente in commercio in vista dei festeggiamenti di San Silvestro.

Così questa notte i Carabinieri del Comando provinciale di Napoli hanno sequestrato complessivamente 3,5 quintali di materiale, tra bombe da lancio con mortaio, razzi, batterie esplosive e pirotecniche e giocattoli pirici per bambini.

Denunciato un 50enne, già noto alle forze dell'ordine, per detenzione e commercio abusivo di materie esplodenti.

I fuochi di fabbricazione artigianale e pertanto privi di etichettatura erano ad alto potenziale esplosivo.

Nel corso dei numerosi controlli è stata anche arrestata una 70enne che teneva 104 ordigni esplosivi, le cosiddette “cipolle”, nascosti sotto una bancarella di giocattoli. Dovrà rispondere di detenzione e commercio di materiale esplosivo.

Tutto il materiale sequestrato è stato distrutto.