240 kg di botti in un furgone: bloccato nel traffico cittadino

I Carabinieri della stazione di Mugnano di Napoli hanno bloccato un 55enne di Villaricca, già noto alle forza dell'ordine, sorpreso mentre transitava in via De Filippo, a Giugliano in Campania, alla guida di un furgone, all'interno del quale trasportava un carico di 240 chilogrammi di materiale esplodente di quarta categoria.

L'uomo è stato denunciato per detenzione illegale di materiale esplodente.

Il materiale, che sarebbe stato poi messo in vendita illegalmente, è stato sottoposto a sequestro, in attesa di distruzione.