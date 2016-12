Trovata in possesso di 104 ordigni esplosivi: arrestata donna di 70 anni

E' stata trovata in possesso sulla pubblica via di 104 ordigni esplosivi artigianali per un peso complessivo di 5 chilogrammi e di 2 bombe artigianali del peso complessivo di 300 grammi.

Per questo motivo una donna di 70 anni è stata arrestata a Torre del Greco dai Carabinieri della tenenza locale. La donna è attualmente agli arresti domiciliari, in attesa di rito direttissimo.

I Carabinieri della tenenza di Ercolano hanno denunciato un 26enne di Pomigliano d’Arco, incensurato che, durante una perquisizione sulla sua utilitaria, è stato trovato in possesso di 300 ordigni esplosivi artigianali del peso complessivo di 13,5 kg.