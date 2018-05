Maxi sequestro di funghi cinesi e di alcol non adatto al consumo umano

Maxi sequestro dei carabinieri nelle province di Caserta e Napoli di 1.110 litri di prodotti a base d'alcool etilico, non idonei al consumo umano.

Sequestrati anche 1.020 kg di funghi confezionati in barattoli di latta, spacciati per 'funghi chiodini al naturale'', ma in realtà si trattava del prodotto cinese ''pholiota mutabilis nameko'.

Sequestrati, invece, nel salernitano 35 kg di prodotti ittici e 300 kg di ortofrutta privi di rintracciabilità e 25.000 buste evocanti la denominazione d'origine ''mozzarella di bufala campana''. Elevate sanzioni per 40.667 euro.

Nel primi quattro mesi del 2018 l'attività preventiva del Reparto speciale dei carabinieri ha portato al sequestro di oltre 75 tonnellate di prodotti agroalimentari (conserve, confetture, polpa di pomodoro, caffè , dolciumi e altro), di 807.000 litri di bevande alcoliche e di 461 quintali di alimenti evocanti dop e/o igp e sanzioni per oltre 163.000 euro.