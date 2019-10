Fumogeni e torce luminose sequestrati allo stadio

I carabinieri della compagnia di Casoria, impegnati ieri in un servizio di ordine pubblico presso lo stadio comunale “San Mauro”, durante le operazioni di bonifica della curva che ospitava la tifoseria locale, hanno scoperto e sequestrato a carico di ignoti 21 fumogeni e torce luminose di quelli generalmente destinati alle segnalazioni di avaria di barche o aerei. In vista dell’inizio della partita una decina di fumogeni erano già stati posizionati lungo le griglie che delimitano gli spalti mentre i restanti sono stati rinvenuti in un borsone adagiato sugli scalini che collegano le gradinate ai cancelli di ingresso dello stadio.

L’utilizzo, in un luogo dove si tiene una competizione sportiva di bengala, razzi, fuochi artificiali, petardi e strumenti per l’emissione di fumo e gas visibile è un reato per il quale si rischia la reclusione, così come se si introducono bastoni o altri oggetti atti ad offendere. Ben più grave è la pena qualora dall’uso di questi oggetti derivi la sospensione o cancellazione dell’evento o conseguano danni per le persone. la violazione delle norme può inoltre portare all’emissione del Daspo a carico dei colpevoli. L’evento sportivo tuttavia si è svolto senza incidenti.