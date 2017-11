Frode fiscale: sequestro da 700mila euro

Secondo la procura di Napoli hanno frodato il fisco negli anni 2011 e 2012. Una frode di diverse centinaia di migliaia di euro per le quali i magistrati hanno ottenuto un sequestro preventivo disposto oggi dal Gip del tribunale partenopeo. Il magistrato ha disposto il sequestro di un totale di 700mila euro ai danni di cinque persone. Ad eseguirlo sono stati gli uomini della Guardia di finanza che hanno eseguito l'ordinanza ai danni di coloro che gli investigatori ritengono una vera e propria associazione a delinquere.

Tra loro anche due gestori di patronati Caf da cui partivano una serie di dichiarazioni tributarie false utili ad ottenere rimborsi. Venivano inserite anche spese mediche di studi dentistici inconsapevoli od altri studi professionali utili a dimostrare spese mai sostenute. Il tutto per un totale di circa un milione e mezzo di euro. I “tecnici” facevano ottenere i rimborsi in cambio di una cifra prestabilita con le persone coinvolte. Persone “agganciate” da altri due componenti della banda per un totale di 112 persone coinvolte. Le indagini continuano ed al vaglio dell'autorità giudiziaria ci sono le posizioni di altri 340 soggetti per un totale di probabili falsi rimborsi per oltre cinque milioni di euro.