Evasi redditi per mezzo milione, sequestrata Ferrari a un professionista torrese

La Guardia di Finanza di Torre Annunziata ha sequestrato una lussuosa Ferrari (California Cabrio 4000) a un professionista di Torre Annunziata. I finanzieri lo hanno denunciato per reati tributari, che sarebbero stati evidenziati dopo una verifica. I redditi sottratti a tassazione del fisco italiano ammonterebbero a oltre mezzo milione di euro. Solo nel 2016 il professionista avrebbe evaso le tasse per 100mila euro circa. Per questo le fiamme gialle hanno sequestrato la Ferrari, di valore equivalente ai profitti illeciti.