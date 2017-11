Sequestrata la fabbrica del falso: all'interno 1,5 mln di articoli contraffatti

Si trovava tutto in un locale di via Bologna, una vecchia portineria abbandonata. Merce contraffatta, riportante i noti marchi come Louis Vuitton, Gucci, Fendi, è stata scoperta e sequestrata dalla Guardia di Finanza.

Oltre a requisire 1,5 milioni di pezzi, le fiamme gialle hanno anche denunciato un extracomunitario che era al lavoro e sequestrato diversi macchinari da tagli, presse, cucitrici e spillatrici. Sigilli, quindi, a quello che era un vero e proprio opificio del falso.