Due pistole in casa: una è identica a quella dei carabinieri

Un piccolo arsenale con anche la pistola identica a quella utilizzata dalle forze dell'ordine. A scoprirlo sono stati i militari della compagnia dei carabinieri di Bagnoli. Il ritrovamento è avvenuto a casa di un 41enne già noto alle forze dell'ordine. Nell'abitazione di via Ignazio Loyola, i carabinieri hanno ritrovato due pistole.

Si tratta sia dell'arma in dotazione agli uomini in divisa che di una pistola a tamburo. Entrambi le pistole avevano la matricola abrasa. Insieme alle armi è stato ritrovato anche un caricatore per una pistola mitragliatrice con sette cartucce all'interno. Il proprietario dell'appartamento è stato denunciato per detenzione illegale d'arma da guerra e munizioni.