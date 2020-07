I finanzieri di Napoli scovano la droga dell'Isis (VIDEO)

Un carico da 85 milioni di pasticche diretto al mercato europeo con il placet della camorra. Si tratta del più grande sequestro mondiale di anfetamine ed è stato realizzato dalla Guardia di finanza di Napoli su disposizione della Direzione distrettuale antimafia partenopea. Un'operazione che alza il velo sulla collaborazione tra Isis e camorra. Le anfetamine, infatti, erano marchiate "captagon", il brand utilizzato dall Stato islamico per gli stupefacenti di propria produzione. Si tratta di una droga utilizzata dai militanti nei vari paesi in cui operano le cellule terroristiche e serve a non sentire paura, dolore e fatica.

Il carico, la cui dimensione avrebbe potuto soddisfare i mercati di tutta Europa, è stato intercettato nel porto di Salerno all'interno di alcuni container. L'indagine è stata affidata al Gico, Gruppo investigazione criminalità organizzata della Guardia di finanza, che è a caccia di clan camorristici che, vista la quantità ingente di droga, avrebbero "aiutato" nella vendita all'ingrosso e al dettaglio.