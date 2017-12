Capodanno della droga a Ischia: 5 arresti

Capodanno all'insegna del contrasto allo spaccio di droga per l'isola di Ischia. Gli agenti del commissariato locale, hanno arrestato 5 persone e sequestrato i chilo di cocaina e oltre 46mila euro proventi dell'attività criminale. Detenzione ai fini di spaccio l'accusa che pende sul capo dei 5, tutti ischitani, tra cui una ragazza di 24 anni.

Un'operazione figlia del lavoro investigativo delle ultim settimane. I primi due, 32 anni entrambi, sono stati fermati a Forio nella tarda serata di ieri alla guida di una fiat 500 XL con targa ucraina. Nell'alloggio per l'airbag sono stati trovati 250 grammi di droga e 1700 euro circa. Di li a poco, un terzo elemento ha raggiunto l'autovettura con banconote alla mano, senza accorgersi che alla guida della 500 ci fosse il dirigente del Commissariato locale. Anche lui è stato bloccato.

Poco distante dalla casa di uno dei due 32enni, all’interno di un fusto interrato, erano stati nascosti circa 500 grammi di marijuana, celati in due buste in cellophane. All’interno di una cassaforte, rinvenuta e sequestrata la somma di €.3.900,00, una pistola Glock, completa di 25 colpi, un telefono cellulare ed una divisa completa dell’Arma dei Carabinieri, nonché un paio di manette, un dispositivo banner per il disturbo di radiofrequenze. Nell’abitazione della madre, inoltre, il 32enne aveva nascosto 40,000 euro.

Successivamente, nel prosieguo delle indagini i poliziotti sono giunti sino alla giovane di 24 anni, rintracciandola in una struttura alberghiera della zona. La donna è stata trovata in possesso di circa 40 grammi di droga, suddivisa in hashish e marijuana ed arrestata.

L’ultimo ad essere arrestato, nel cuore della notte, è stato un uomo di 48anni, raggiunto dai poliziotti nella sua abitazione e trovato in possesso di circa 170 grammi di marijuana.