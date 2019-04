Fermato con droga in auto: pregiudicato in manette

Aveva cinque chili di hashish in macchina e per questo quando è stato fermato dai finanzieri ha cominciato a mostrare segni di insofferenza. Faceva bene a preoccuparsi perché i militari della compagnia della guardia di finanza di Torre Annunziata hanno arrestato un pregiudicato di Nocera Superiore al casello autostradale di Torre Annunziata Sud. L'accusa ai suoi danni è di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

La scoperta

I militari hanno scoperto cinque chili di hashish all'interno della sua auto. Quando l'hanno fermato per un normale controllo hanno notato che era insofferente e si sono insospettiti. Hanno scoperto la droga all'interno del bagagliaio suddivisa in 50 panetti da 100 grammi ciascuno del valore totale di 50mila euro di guadagni. Il pregiudicato è stato portato in carcere a Poggioreale.