Droga e banconote false nel Parco degli orrori

Blitz in una delle piazze di spaccio più attive dell'hinterland napoletano. I carabinieri della Tenenza di Melito e della Sezione operativa di Marano di Napoli, con il supporto di unità cinofile del nucleo di Pontecagnano hanno fatto irruzione nel complesso di edilizia popolare “Parco Monaco” di Melito di Napoli.

I militari hanno subito sorpreso in flagranza di reato due persone, considerate il pusher e il palo che in quel momento stavano spacciando. Si tratta rispettivamente di C.L., napoletano di 46 anni, e R.D., 28enne del posto, entrambi già noti alle forze dell’ordine. Il primo, alla vista degli operanti, ha tentato di fuggire grazie alla collaborazione di una donna, denunciata per favoreggiamento per aver fatto entrare in casa propria lo spacciatore. Individuato dai militari e perquisito, è stato trovato in possesso di un borsello contenente circa 70 dosi tra cocaina, hashish e marijuana e circa 400 euro provento di spaccio.

Altri 300 euro, provento illecito, li nascondeva il “palo” nelle sue tasche. I due arrestati per concorso in spaccio sono stati trasportati al carcere di Poggioreale in attesa di giudizio. I militari, con il supporto delle unità cinofile, hanno poi effettuato una serie di perquisizioni domiciliari: nell’abitazione di una donna, S.F., 33enne melitese, sono state sequestrate circa 780 dosi tra marijuana e hashish per un peso di quasi 2 chili. Nelle disponibilità della donna anche materiale vario per il confezionamento. Arrestata, è stata sottoposta ai domiciliari.

Un ulteriore controllo nell’abitazione di un soggetto detenuto ai domiciliari ha consentito di sequestrare alcune banconote false e circa 8mila euro in contante. Ritenuto di dubbia provenienza il denaro è stato sequestrato e l’uomo denunciato.