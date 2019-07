Sequestrano la moglie per fargli pagare la droga: arrestati

Tre persone sono finite in carcere con l'accusa di sequestro di persona e lesioni personali. A finire in manette, a opera dei carabinieri della stazione di Afragola insieme ai colleghi della compagnia di Castello di Cisterna, sono stati un 33enne e una 32enne di Afragola e un 28enne di Volla. I tre sono accusati di aver attirato in una trappola una coppia per costringere il marito a saldare un debito per l'acquisto di droga.

Il sequestro di persona

In due hanno attirato la coppia all'interno di un'abitazione a Casalnuovo. Lì hanno cominciato a picchiare l'uomo e a minacciarlo con una pistola. Per fare poi in modo che saldasse il debito hanno poi preso in ostaggio la donna. L'hanno sbattuto fuori dall'abitazione intimandogli di portare i soldi e facendogli capire che fino ad allora non avrebbe visto la moglie. La vittima allora ha deciso di avvertire i carabinieri che sono intervenuti liberando la donna e arrestando i tre sequestratori. Tutti e tre sono finiti in carcere.