Sequestrate due discoteche in un palazzo: i motivi

Gli agenti della Unità Operativa Vomero/Arenella guidati dal Capitano Gaetano Frattini sono stati impiegati nei controlli in due locali di Piazza De Nicola, dove erano in atto due serate danzanti senza alcuna autorizzazione.

Al pian terreno ed al primo piano erano in attività due locali che in contemporanea avevano organizzato due serate con la presenza di numerosi avventori e con musica diffusa a volume assordante. Si procedeva al controllo della documentazione del locale al piano terra dove all’interno si riscontrava che era in atto una serata danzante con consolle e deejay. Dall’esito del controllo risultava che il titolare dell’attività era autorizzato amministrativamente solo come bar e non era in grado di fornire altra documentazione. Pertanto si provvedeva a verbalizzare lo stesso amministrativamente per la diffusione di musica senza autorizzazione ed in quanto diffondeva musica con impianto professionale senza essere in possesso di autorizzazione. Si sospendeva la serata e venivano sequestrate tutte le apparecchiature musicali.

Il titolare veniva deferito all’Autorità Giudiziaria perché sebbene avesse il certificato di prevenzione incendi dei locali per 130 avventori veniva riscontrata la presenza di 270 avventori senza esibire alcun certificato di agibilità. Per quanto riguarda l’altra attività, esercitata al primo piano dell'edificio, il titolare risultava sprovvisto di tutte le autorizzazioni. Si procedeva a sequestrare i locali e le attrezzature musicali ed a deferire il titolare perché sprovvisto del certificato di agibilità ed in quanto all’interno del locale veniva riscontrata la presenza di 245 avventori. Inoltre l’uscita di sicurezza del locale era posta sul retro della consolle dj, non era evidenziata ed il passaggio era ostruito dalle attrezzature lasciando un corridoio di percorrenza di circa 30 /40 centimetri, quindi molto pericoloso in caso di evacuazione per qualsiasi emergenza. Si evidenzia inoltre che gli avventori dei due locali confluivano nello stesso androne di uscita creando così pericolo in caso di emergenza e di uscita in massa.