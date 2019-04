Perquisizione in abitazione: trovati 40mila euro in contanti

Una perquisizione dei carabinieri si è conclusa con la scoperta di una grossa somma di denaro in un appartamento di Marano. A effettuare la scoperta sono stati i carabinieri della compagnia di Marano che hanno fatto irruzione in un appartamento del centro. I militari hanno trovato la somma di 40mila euro in contanti.

Secondo gli investigatori si tratterebbe di denaro proveniente da attività illecita. Il proprietario dell'appartamento è stato denunciato a piede libero. I militari hanno poi proseguito nell'attività di perquisizione anche al di fuori del territorio di Marano. Hanno scoperto un'auto di cui era stato denunciato il furto qualche mese fa. La notizia è stata data da Terranostranews.