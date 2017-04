Blitz dei Nas in una pasticceria: sequestrati cornetti, pizze e rustici

Nuovo blitz dei Nas in una pasticceria di Camposano di un 37enne. Il laboratorio è finito sotto sequestro in quanto non aveva nessuna autorizzazione ed era privo dei requisiti minimi igienico-sanitari e strutturali previsti dalla normativa vigente.

I militari, inoltre, hanno sequestrato giudiziariamente 70 chili circa di prodotti tipici della pasticceria e rosticceria - cornetti, pizzette, rustici - rinvenuti in cattivo stato di conservazione.