Sgominata la banda del contrabbando di sigarette: "Sono più dannose per la salute"

La Guardia di Finanza di Trento ha concluso una maxi operazione che ha di fatto sgominato una banda dedita al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, sigarette destinate al mercato italiano. In totale 3 arresti e 45 denunce. Sono state sequestrate 32 tonnellate di sigarette per un valore di oltre 7 milioni di euro, oltre a 10 automezzi che servivano per il trasporto dall'est Europa all'Italia.

I traffici avvenivano via mare dalla Grecia e dalla Malesia verso i porti del Sud. L'indagine è durata quattro anni e ha permesso di porre fine alle attività di quattro distinte bande che confluivano in un'unica organizzazione. Una banda era attiva nelle province di Napoli e Salerno, poi un ramo a Milano e un altro in Puglia, tra Bari e Brindisi.

Salta all'occhio la contraffazione di pessima qualità di marchi noti. "Si tratta di sigarette confezionate a mano e contenenti livelli molto più alti di catrame e monossido di carbonio, inoltre sono state ritrovate anche le cosiddette “illicit whites”, cioè sigarette fabbricate legalmente nel Paese di produzione, dove il consumo è minimo se non inesistente, ed esportate per essere vendute in modo illecito in altri paesi, tra cui l’Italia, dove sono in vigore divieti o limitazioni al loro commercio, generalmente perché non rispondono agli standard qualitativi", spiega la Guardia di Finanza.

