Cani antidroga fiutano hashish e cocaina: maxi-sequestro

Era ben nascosta in un condominio ma è stata scovata dai cani antidroga. È successo a Frattamaggiore dove i carabinieri hanno effettuato il sequestro di un ingente quantitativo di stupefacenti. I militari della compagnia di Casoria hanno effettuato la perquisizione all'interno di un condominio di via Rossini proprio alla ricerca dello stupefacente.

Per questo sono stati accompagnati anche dai colleghi dell'unità cinofila di Sarno. Proprio i cani impiegati dai militari hanno fiutato lo stupefacente ben nascosto. In totale sono stati ritrovati due chili e 615 grammi di hashish ed 80 grammi di cocaina. Sono partite anche le indagini per capire a chi appartenesse lo stupefacente che verrà distrutto dopo il sequestro.