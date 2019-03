"Venti minuti per denti bianchi": sequestrati articoli pericolosi a Gianturco

I finanzieri del Comando Provinciale di Napoli hanno sequestrato in città oltre 1 milione di articoli tra prodotti contraffatti e non conformi alla normativa europea. In particolare, i finanzieri del Gruppo Pronto Impiego di Napoli, a seguito di un’attività info-investigativa nello specifico settore, hanno individuato un’attività commerciale, sita in Napoli alla via Carlo di Tocco (Gianturco), gestita da cittadini di nazionalità cinese, che vendeva merce contraffatta e non sicura. A seguito di ispezione del locale e del relativo deposito, i Baschi Verdi hanno rinvenuto una considerevole quantità di merce non conforme alla normativa comunitaria nonchè articoli con marchi d’impresa contraffatti. Tra i pezzi in vendita vi erano, in particolare, anche numerosi dispositivi medici, cosiddetti apparecchi “20 minutes dental white” (20 minuti per denti bianchi) sprovvisti delle previste certificazioni di conformità alle normative vigenti e quindi potenzialmente pericolosi per la salute.

Va rimarcato che, l'acquisto di prodotti non conformi/contraffatti, sebbene venduti a prezzi particolarmente bassi, può comportare rischi per la salute e la sicurezza personale, soprattutto a causa della scarsa qualità che li contraddistingue. Al termine del servizio tutto il materiale rinvenuto, costituito da 1.155.627 articoli è stato sequestrato, mentre i due responsabili sono stati denunciati alla competente Autorità Giudiziaria.