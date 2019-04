Sequestro di Pasqua, a Cicciano quasi due milioni di articoli non a norma

I finanzieri del comando provinciale di Napoli hanno sequestrato circa un milione e 800mila prodotti non sicuri. In particolare, i militari del gruppo di Nola hanno individuato nel comune di Cicciano un esercizio commerciale, gestito da un cittadino di nazionalità cinese, dove erano esposti per la vendita articoli ed accessori vari per le festività pasquali, decorazioni ed accessori per la casa che violavano il codice del consumo.

L’intenzione del responsabile era immettere nel circuito commerciale prodotti dal prezzo accattivante ma non conformi ai previsti standard di sicurezza richiesti anche dalla normativa comunitaria. Pertanto il titolare è stato segnalato alla locale camera di commercio, industria ed artigianato per la violazione delle disposizioni concernenti il codice del consumo.

Le fiamme gialle nolane hanno complessivamente sottoposto a sequestro – da inizio anno - circa 7 milioni di prodotti privi della certificazione di conformità, segnalando alla competente autorità tre soggetti.