Droga per 100mila euro: sequestro della polizia

Una base per il confezionamento e lo spaccio di droga è stata scoperta a via Cesare Rosaroll dalla polizia. A gestirla era una coppia di coniugi incensurati che, soprattutto nel fine settimana, ospitava l'arrivo di diversi acquirenti. Questa mattina all'alba gli agenti hanno fatto irruzione all'interno dell'abitazione ed hanno scoperto un quantitativo di droga che se rivenduto avrebbe prodotto un utile pari a poco più di 100mila euro. La sostanza era nascosta all'interno di un borsone nell'armadio della camera da letto.

In quattro confezioni di cellophane sottovuoto erano nascosti 400 grammi di cocaina pura pronta per essere tagliata. Durante la perquisizione i poliziotti si sono poi resi conto che dal cellulare della donna era stato inviato un sms in cui era descritto dove era nascosta altra droga. Il messaggio era stato inviato al padre e così i poliziotti si sono recati presso la sua abitazione dove hanno effettuato un'altra perquisizione. Lì hanno trovato un altro borsone, nascosto nel cassettone a scomparsa del letto, all'interno del quale c'erano altri 9 involucri di cellophane contenenti altri 600 grammi di cocaina pura. I coniugi sono stati entrambi arrestati e portati nei carceri di Poggioreale e Pozzuoli.