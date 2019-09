Il titolare del centro abbronzante ruba corrente elettrica per 68mila euro: arrestato

I carabinieri della stazione Vomero-Arenella, con la collaborazione tecnica di personale Enel, hanno scoperto il trucco usato in un centro estetico e solarium per rubare, negli anni, 68mila euro di energia elettrica.



In cima al contatore era stato installato un cavo che dalla rete principale portava energia direttamente nell’attività, saltando così la registrazione dei consumi. Il titolare, S.T., un 50enne già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato per furto aggravato di energia elettrica. Adesso è in attesa di essere giudicato con rito direttissimo.

Il by-pass è stato rimosso e posto sotto sequestro